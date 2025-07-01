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Систему водоочистки обновляют после паводка в Казанском округе

Общество, 14:50 19 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Глобальная работа по улучшению системы водоочистки проводится в ряде сел Казанского округа Тюменской области. После весеннего паводка в некоторых населенных пунктах водопроводная вода оказалась непригодной.

Власти уже выделили 100 млн рублей на улучшение качества воды в Казанке, Шадринке, Гагарье и других населенных пунктах. Все работы проводятся в установленные сроки.

Здесь запустят вторую очередь фильтрации, чтобы увеличить мощность водоочистных станций, а также обеспечат стабильную работу системы после паводков.

После обновления сточные воды будут чистить по современной технологии: установят систему фото- и видеофиксации для машин, заведут электронные дневники, начнут использовать специальные бактерии для переработки отходов.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.

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# водоочистка

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