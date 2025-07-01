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В Тобольске проложат экотропу в три километра

Общество, 13:47 20 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экотропу протяженностью три километра создадут на территории "Паниного бугра" в Тобольске. Проект планируют реализовать за три года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Создание в особо охраняемых природных территориях экотроп как элемента инфраструктуры экологического туризма — одна из ключевых задач до 2035 года, декларированных президентом России. Особенностями осуществления такого туризма являются минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов", - сказала директор Госохотдепартамента Тюменской области Ольга Галкина.

Территория "Паниного бугра" - это леса: березовые, березово-осиновые с липой сердцевидной, включенной в Красную книгу Тюменской области, сосновые леса. Здесь зафиксированы: 282 вида растений; 105 видов птиц; 25 видов млекопитающих.

В границах "Паниного бугра" находится значимый историко-культурный объект— древнее татарское поселение Бицик-Тура. Территорию оснастят: дорожками; информационными стендами с QR-кодами; беседками для отдыха; фотозонами; датчиками для мониторинга нагрузки на экосистему.

Планируется создание мобильного приложения с аудиогидом.

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# экология , экотропа

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