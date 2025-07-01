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Тюменским студентам раздадут сертификаты о стажировке на промышленно-энергетическом форуме

Общество, 15:47 20 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

День молодого специалиста пройдет в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2025, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября. Участники-студенты профильных вузов впервые получат сертификаты о прохождении стажировок, сообщает пресс-служба TNF.

Сертификаты подпишет ассоциация "Нефтегазового кластера". Этот документ станет преимуществом при трудоустройстве и позволит молодым профессионалам заявить о себе в отрасли.

В программе этого дня также запланированы встречи с HR-руководителями ведущих компаний, передача резюме, мастер-классы по созданию видео-резюме, командные практики и менторские гостиные. Особое внимание уделят развитию навыков самопрезентации и построению карьерной траектории.

"День молодого специалиста TNF помогает студентам не только развивать компетенции, но и выстраивать связи с отраслевым сообществом. Новый сертификат от Нефтегазового кластера станет дополнительной мотивацией для молодых талантов", — отметила куратор трека "Человеческий капитал" Марина Бояринцева.

Форум TNF ежегодно подтверждает свой статус главной платформы для подготовки нового поколения специалистов и формирования кадрового потенциала промышленной и энергетической отрасли страны.

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# TNF , вузы , студенты , ТНФ

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