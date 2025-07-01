26 целевых мест предложила тюменская птицефабрика для обучения в аграрных вузах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

26 целевых мест предложило предприятие "ПРОДО Тюменский бройлер" для обучения в ГАУ Северного Зауралья, в Южно-Уральском государственном аграрном университете, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства по специальностям ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния и агроинженерия, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

"Студентам по целевому направлению мы предлагаем оплачиваемую практику, обучение на производстве, наставничество, а для иногородних – компенсацию платы за жилье. Чтобы заключить договор, абитуриенту необходимо подать электронную заявку на портале Госуслуги", - отметила начальник отдела по подбору и развитию персонала "ПРОДО Тюменский бройлер" Марина Ходова.

В высших и средних образовательных учреждениях Тюменской области продолжается приемная кампания. В пользу выбора профессий, связанных с сельским хозяйством, говорит и тот факт, что по данным Департамента АПК, сегодня в агропромышленном комплексе региона насчитывается более 2,5 тысяч вакансий. Специалисты данной сферы очень востребованы.