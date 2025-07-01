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Тюменские медики обследовали 2 тыс. 590 жителей Сладковского района

Общество, 18:34 21 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Итоги проекта "Здоровое село" подвели в Сладковском районе. За время его реализации тюменские медики осмотрели 2 тыс. 590 жителей муниципалитета. Во всех сельских поселениях был проведен комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний, сообщает региональный департамент здравоохранения.

1 тыс. 198 человек осмотрели в поликлинике села Сладково, 1 тыс. 392 — в сельских поселениях. Медики впервые выявили 88 заболеваний, среди которых 14 случаев болезней системы кровообращения, пять заболеваний эндокринной системы и одно - органов дыхания.

Врачи откорректировали лечение у 426 пациентов, 119 человек направили на дополнительное обследование для уточнения диагноза и разработки более точной схемы лечения. 21 пациент прошел коронароангиографию, что позволило оценить состояние коронарных артерий и при необходимости начать своевременное лечение. Восемь человек госпитализировали по показаниям.

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# врачи , здравоохранение , медики , Сладковский район

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