Тобольские футболисты встретились с Игорем Акинфеевым

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 ребят из Тобольска участвуют в учебно-тренировочных сборах в рамках проекта "Формула футбола", которые проходят в Москве. Под руководством тренеров Академии ПФК ЦСКА они ежедневно оттачивают свое мастерство и учатся новым приемам, сообщает пресс-служба проекта.

Юные спортсмены из Тюменской области побывали на открытой тренировке основного состава ПФК ЦСКА. Ребята увидели процесс подготовки знаменитых футболистов, профессиональную игру.

"На тренировке обращал внимание на защитника Мойзеса. Хочу научиться играть, как он. А увидеть Игоря Акинфеева было моей мечтой, до сих пор не могу поверить, что он с нами разговаривал. Каждый день на сборах очень насыщен на события, я не мог представить, что столько всего увижу в Москве", - рассказал участник программы "Формула футбола" Сергей Чупаков

После тренировки к ребятам подошли пообщаться, оставить автографы и сделать фото на память Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Матвей Кисляк, Виллиан Роша, Аббосбек Файзуллаев, Егор Бесаев и Алексей Березуцкий.

"Формула футбола" — совместный проект компании СИБУР и ПФК ЦСКА.