Испытания новых каталитических систем провели тюменские ученые и сотрудники СИБУРа

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ресурсные испытания новых каталитических систем в процессе гидрирования ацетилена в среде хлористого водорода впервые в РФ провели исследователи Школы естественных наук ТюмГУ и специалисты научно-исследовательского центра СИБУР Инновации, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для работы разработали и создали экспериментальный стенд, позволяющий воспроизводить реальные производственные условия, также разработана методика анализа реакционных смесей в потоке хлороводорода. Результаты ресурсных испытаний позволяют выявить образцы катализаторов с высокой эффективностью для дальнейших, более масштабных, опытно промышленных испытаний на производстве.

"Решение таких нестандартных и сложных исследовательских задач является важным и необходимым этапом на пути внедрения новых разработанных катализаторов в промышленный процесс. А задачи, бросающие вызов, осложненные нестандартной, сильно коррозионной и опасной средой как хлороводород, эффективней решать объединяя знания, опыт и возможности научных коллективов. Таким образом мы формируем технологическую независимость в производственной цепи", - рассказал главный эксперт научно-исследовательского центра СИБУР Инновации Иван Кожевников.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Подобные исследования ранее проводились исключительно за рубежом — в частности, в научных центрах и лабораториях транснациональных корпораций в Германии и США. Благодаря инфраструктуре и компетенциям ТюмГУ, они стали возможны в России. Это не только приближает решение задачи импортонезависимости в производстве катализаторов, но и создаёт научную базу для устойчивого развития отечественной химической промышленности.

"Такого уровня совместные проекты дают возможность нашим исследователям решать прикладные задачи из газоперерабатывающего сектора промышленности и повышать уровень своих компетенций, становясь уникальными специалистами, а также видеть результат своей работы не на бумаге, а в конкретных решениях, которые могут быть приняты партнерами при успешном выполнении работ", — отметил директор Школы естественных наук Андрей Елышев.

По итогам работ новые катализаторы могут быть рекомендованы для дальнейшего промышленного внедрения на предприятиях компании СИБУР. Полученные результаты решают в том числе научные проблемы Стратегии НТР РФ, в части повышения эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья и дают возможность для повышения производительности и снижения эксплуатационных затрат на промышленных предприятиях.