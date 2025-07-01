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Россия намерена увеличить экспорт сельскохозпродукции в 1,5 раза за пять лет

Экономика, 16:38 22 июля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза до 2030 г. относительно показателей 2021 г. намерено правительство РФ. Решать задачу будут в том числе за счет наращивания поставок зерновых.

В стране сохраняются различные меры господдержки сельхозпроизводителей. На выгодных условиях предоставляются займы на закупку семян или уборку урожая. Для субсидирования процентной ставки по ним в текущем году правительство выделило дополнительные лимиты.

Кроме того, особое внимание уделяется доступности удобрений, поставке в необходимых объемах топлива, совершенствованию механизмов льготного лизинга, сообщает кабмин.

В 2025 г. увеличены субсидии на перевозку зерна из Сибири и Урала по железным дорогам до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 млн т. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли до почти 85 млн т.

Расширяется пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить в общей сложности более чем на 50 млн т.

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