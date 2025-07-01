Дети из Тюменской области получают поддержку в центре "Родник"

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

110 детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и с ограниченными возможностями здоровья продолжают находить себя и свои таланты на лагерной смене "Детство! Дружба! Отдых!" в центре комплексной реабилитации "Родник". Здесь, за пределами обыденности, каждый ребенок из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Юргинского района и других территорий становятся частью большого творческого мира, где нет места предрассудкам и ограничениям.

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

Саша Зольникова, солнечная девочка из Тобольска, воплощает свою мечту в реальность. В свои 12 лет она не только увлекается чтением детективов, но и создает собственный шуточный детектив о потерянных наушниках. "Я люблю читать, особенно детективы. У меня есть список книг, которые стоят на очереди. Снимать детектив мне нравится, все ребята с удовольствием мне в этом помогают", - поделилась девочка. Под руководством специалиста центра Ольги Субботиной Саша учится основам кинематографа, превращая свои фантазии в реальность.

"Наша главная задача — чтобы дети почувствовали себя детьми. Мы создаем пространство, где каждый ребенок может максимально отдохнуть и при этом освоить социальные навыки в комфортной и безопасной атмосфере", — рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполняющий обязанности заместителя по социальной реабилитации и руководитель смены Данил Варяев.

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

Центр "Родник" уже 16 лет проводит инклюзивные смены, помогая детям раскрыть свой потенциал. На каждой смене для ребят разработана насыщенная программа с театральными постановками, творческими проектами и отчетными концертами.

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

Особое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков и умению находить хорошее в других людях. Недавно ребята с большим энтузиазмом приняли участие в театрально-игровой постановке "Код безопасности", где через творчество изучали важные аспекты защиты персональных данных.

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

"Мы учим детей видеть в других людях хорошее, понимать разные точки зрения и уважать личные границы. Это помогает создать атмосферу доверия и взаимопонимания", — отметил Данил Варяев.

| Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник» | Фото: АУ ТО «ЦКР «Родник»

Лагерная жизнь наполнена яркими событиями: от творческих мастер-классов до душевных посиделок у костра. Каждый ребенок здесь находит занятие по душе и учится верить в свои силы, преодолевая любые барьеры на пути к мечте.

Инна Кондрашкина