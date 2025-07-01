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В Тюмени работы по капремонту домов оценивает специальная комиссия

Общество, 13:42 24 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Специальная комиссия контролирует ход капитального ремонта многоквартирных домов. В ее составе - специалисты Фонда капремонта Тюменской области, подрядной организации, представители собственников, органов местного самоуправления, исполнительных органов, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Приёмка выполненных подрядными организациями работ - это финальное мероприятие перед их оплатой. До назначения даты итоговой приёмки специалист фонда формирует необходимый пакет документов. Проводит проверку выполненных работ, подсчет использованных материалов, изучает исполнительную документацию. Обязательно проверяет соответствие выполненных работ проектной документации.

В итоге составляется акт о приёмке выполненных работ, который подписывают все участники. Подрядная организация прикладывает его к пакету документов на оплату работ.

Ведущий специалист отдела контроля регионального фонда капитального ремонта Константин Зиндяев рассказал о процедуре подробней.

Видео: департамент ЖКХ Тюменской области.

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# ЖКХ

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