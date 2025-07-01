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Дожди и грозы придут в Тюменскую область 25 июля

Общество, 13:31 24 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и градом пройдут на юге Тюменской области 25 июля, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ветер юго-восточный, восточный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 18 метров всекунду. Температура ночью — +12 +17 градусов, днём — +16 +21, местами — +21 +26.

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