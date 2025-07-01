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В Тюменской области безработица сохраняется на уровне 0,30 %

Экономика, 08:27 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,30 % составляет уровень безработицы в Тюменской области. В статусе безработного числятся 2,3 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения.

С начала года органы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 27 тыс. 245 человек, трудоустроены — 20 тыс. 49.

Вместе с тем, работодатели заявили 28,4 тыс. вакансий. Больше всего предложений о работе в образовательных, строительных организациях, компаниях, которые занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, в органах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.

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# вакансии , рынок труда

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