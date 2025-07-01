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О правилах гигиены и ЗОЖ расскажут юным тюменцам в День города

Общество, 12:47 25 июля 2025

"Волонтеры-медики / Тюменская область" ВКонтакте | Фото: "Волонтеры-медики / Тюменская область" ВКонтакте

Просветительская акция для детей "Здоровье детей — будущее Тюмени!" пройдет на территории Дома сказки П.П. Ершова и Дома В.П. Буркова (ул. Дзержинского, 30) в День города, 26 июля. Начало программы в 11 часов 30 минут, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Для юных горожан организуют познавательные мастер-классы, расскажут и покажут, как правильно надевать медицинскую маску и обрабатывать руки антисептиком. Для самых маленьких тюменцев подготовлены загадки о здоровом образе жизни, пазлы и комиксы с супергероями Санпросвета, игры в "Анаграммы" и "Полезное-неполезное", танцевальный флешмоб.

Гости площадки также смогут принять участие в викторинах, которые запланированы на 12 часов 30 минут, 13 часов 30 минут и 14 часов 30 минут. Ответив правильно на вопросы о здоровом питании, профилактике инфекций и правилах гигиены, можно выиграть полезный приз.

Возрастное ограничение: 0+.

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# акция , дети , здоровье , зож , Роспотребнадзор

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