Тюменцам напомнили о правилах безопасности во время массовых мероприятий
Жителей Тюмени призывают быть бдительными в общественном транспорте, местах массового скопления людей во время празднования Дня города, 26 июля, сообщает информационный центр правительства региона.
Необходимо обращать внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Забытые вещи нельзя трогать, передвигать и вскрывать.
Действия при обнаружении подозрительных предметов — здесь.
Обо всех подозрительных предметах и лицах необходимо сообщать по телефонам: 112 (Единая дежурно-диспетчерская служба Тюмени), 46-16-95 (РУ ФСБ России по Тюменской области), 29-16-00 (УМВД России по Тюмени), 59-04-62 (ГУ МЧС России по Тюменской области).