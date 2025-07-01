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Тюменцам напомнили о правилах безопасности во время массовых мероприятий

Общество, 17:01 25 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени призывают быть бдительными в общественном транспорте, местах массового скопления людей во время празднования Дня города, 26 июля, сообщает информационный центр правительства региона.

Необходимо обращать внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Забытые вещи нельзя трогать, передвигать и вскрывать.

Действия при обнаружении подозрительных предметов — здесь.

Обо всех подозрительных предметах и лицах необходимо сообщать по телефонам: 112 (Единая дежурно-диспетчерская служба Тюмени), 46-16-95 (РУ ФСБ России по Тюменской области), 29-16-00 (УМВД России по Тюмени), 59-04-62 (ГУ МЧС России по Тюменской области).

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# День города Тюмени , праздник

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