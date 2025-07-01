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Тюменские энергетики пресекли хищения электричества на 10 млн рублей

Общество, 19:45 25 июля 2025

Пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

За первое полугодие 2025 года энергетики выявили в Тюменской области 49 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 2,7 млн киловатт-часов (кВт⋅ч). Общий ущерб, причиненный компании "Россети Тюмень", оценен в 10 млн рублей. Материалы по выявленным случаям направлены в правоохранительные органы.

Один из самых крупных случаев энерговоровствапроизошел в Тюменском районе: житель села Каменкасамовольно подключил частный дом к инфраструктуре "Россети Тюмень", что обнаружилось в ходе рейда энергетиков и стражей порядка. Ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 304 тысячи кВт⋅ч, или более 800 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается. Кроме того, самовольное подключение к энергоинфраструктуреможет вызвать пожар и стоить нарушителям здоровья или жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связина сайте и по электронной почте info@te.ru.

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# Россети Тюмень

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