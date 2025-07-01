Тюменскую молодежь приглашают на форум ОстроVa

| Фото: пресс-служба форума «ОстроVа» | Фото: пресс-служба форума «ОстроVа»

Зарегистрироваться на участие во всероссийском молодежном форуме "ОстроVа" приглашают школьников, студентов и работающую молодёжь Тюмени.

Форум пройдет с 28 сентября по 5 октября и объединит более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Мероприятие позволит прокачать профессиональные навыки, сделать инвестиции в карьеру и увидеть Дальний Восток.

Как отмечают организаторы, участие, дорога до Сахалина, проживание и питание – бесплатные. В программе более 20 треков: от ИИ и робототехники до креативных индустрий и туризма.

Участников ждут также встречи с топовыми экспертами, экскурсии на ведущие предприятия и решение реальных кейсов, возможность найти перспективы для профессионального развития. Регистрация до 28 июля по ссылке.