  • 26 июля 202526.07.2025суббота
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северный

Тюменскую молодежь приглашают на форум ОстроVa

Общество, 10:51 26 июля 2025

пресс-служба форума «ОстроVа» | Фото: пресс-служба форума «ОстроVа»

Зарегистрироваться на участие во всероссийском молодежном форуме "ОстроVа" приглашают школьников, студентов и работающую молодёжь Тюмени.

Форум пройдет с 28 сентября по 5 октября и объединит более 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Мероприятие позволит прокачать профессиональные навыки, сделать инвестиции в карьеру и увидеть Дальний Восток.

Как отмечают организаторы, участие, дорога до Сахалина, проживание и питание – бесплатные. В программе более 20 треков: от ИИ и робототехники до креативных индустрий и туризма.

Участников ждут также встречи с топовыми экспертами, экскурсии на ведущие предприятия и решение реальных кейсов, возможность найти перспективы для профессионального развития. Регистрация до 28 июля по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , Сахалин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 26.07.2025Традиционный фестиваль наличников проходит в Тюмени в День города
14:01 26.07.2025Фестиваль "Тюмень мастеровая" объединил сотню ремесленников из разных городов
13:44 26.07.2025Владимир Якушев: на протяжении веков Тюмень оказывает влияние на развитие всей России
13:33 26.07.2025Вездеход имени Рустама Сайфуллина переправили через Туру курсанты ТВВИКУ в День города

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора