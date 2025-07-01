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Владельца маломерного судна наказали за перевозки пассажиров по Туре без лицензии

Общество, 16:09 26 июля 2025

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Нелегальные перевозки по Туре пресечены в Тюмени транспортным прокурором. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Установлено, что в с мая по июнь индивидуальный предприниматель перевозил пассажиров по Туре на маломерном судне "Викинг", не включенном в соответствующую лицензию.

По постановлению прокурора судовладелец привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа.

После вмешательства надзорного ведомства использование судна в коммерческих целях прекращено.

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