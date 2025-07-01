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В Ишимском округе принимают гостей на Курултае

Общество, 17:19 26 июля 2025

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Гостей принимают на 27 областном казахском празднике Курултай в с. Черемшанка Ишимского округа. Посвятили его гостеприимству, дружбе и 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"В год празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне, Года защитника Отечества и Года героев в Тюменской области мы вспоминаем вклад народов. Среди казахов особое место занимают Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Тулебай Ажимов и Герой Российской Федерации, участник специальной военной операции Жумабай Раизов. Каждый подвиг наших сынов, отцов и дедов навсегда останется в памяти поколений, вдохновляя молодежь следовать лучшим традициям служения Отечеству", - приветствовал участников Курултая от имени заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского председатель комитета по делам национальностей Роман Рзаев.

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Главным украшением праздника стала выставка казахский подворий – юрт, которые представляют муниципалитеты Тюменской области. Гости Курултая могут погрузиться в традиционный быт кочевого народа:

На спортивной площадке проходят зрелищные поединки по казахской борьбе курес, а также соревнования по гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, народным играм и состязаниям

Конноспортивные соревнования посвятили памяти Героя России Жумабая Раизова. Всадники соревновались в мастерстве верховой езды, прошли конные бега и зрелищный кокпар – командная игра, совмещающая элементы скачек, футбола и борьбы.

На "Солдатском привале" каждый может принять участие в плетение 80-ти метровой маскировочной сети, написать письма бойцам на передовую, поучаствовать в благотворительном сборе.

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# Ишимский район , курултай

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