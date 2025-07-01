Стоматолог рассказал тюменцам, нужно ли менять зубную пасту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марку зубной пасты стоит менять каждые полтора-два месяца. Это нужно для того, чтобы бактерии Streptococcus mutans, вызывающие кариес, не успевали адаптироваться к составу одной конкретной пасты, считает основатель федеральной сети стоматологий Залим Кудаев.

Он рассказал изданию tmn.аif.ru о результатах исследования, где ученые выяснили, что при длительном использовании одного и того же средства гигиены бактерии начинают вырабатывать устойчивость к его активным компонентам. Этот процесс происходит благодаря мутации генетического материала, обмену генами между бактериями и формированию защитной биоплёнки.

Чтобы гигиена полости рта всегда была эффективной, стоматолог советует чередовать пасты с разным составом: с фтором и без, укрепляющие, отбеливающие и другие - с разными механизмами действия. Чередовать также нужно ополаскиватель для полости рта, а также не забывать использовать зубную нить, ершики и регулярно делать профессиональную чистку в кабинете врача-гигиениста.