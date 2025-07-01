Тюменская молодежь почтила память сверстников, погибших на Донбассе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память детей и подростков, в разные годы погибших на Донбассе под огнем вооруженных формирований Украины, чтят по всей России 27 июня. Дата учреждена в 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" активисты "Молодой гвардии" организовали фотовыставку, посвященную детям Донбасса. Молодогвардейцы рассказали тюменским сверстникам о каждом из погибших: все они хотели жить в мирной стране, любили своих родителей, дружили с одноклассниками и строили планы на будущее. Однако сбыться мечтам не удалось: хрупкие жизни оборвались во время обстрелов со стороны киевского режима.

"На большинстве представленных здесь фотографий - ребята из ДНР и ЛНР, погибшие в те восемь лет, когда эти территории постоянно находились под обстрелами. Здесь показаны не все из них - пострадавших намного больше", - рассказал активист МГЕР Руслан Рябев.

С траурных снимков смотрят детки самого разного возраста. Десятимесячный Егор Александров погиб во дворе своего дома на прогулке. Осколок "Града" попал ему в грудь, это случилось во время объявленного украинскими властями перемирия. Пятилетний Артем Логинов не успел добежать до укрытия, когда начался обстрел. Мальчик упал, сраженный осколком в голову. Семилетний Дима Поляк погиб, пытаясь выбраться из холодного подвала, чтобы согреться. Даня Ильиных после обстрела вместе с другими волонтерами помогал разбирать завалы. Неожиданно по этому же месту ударили второй раз, ребенок погиб на месте.

Еще одна акция, посвященная детям Донбасса, прошла в детском центре "Алые паруса". Педагоги и участники смены - всего более 600 человек - запустили в небо белые воздушные шары.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Евгения Шевцова, Александр Лабыкин