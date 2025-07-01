  • 27 июля 202527.07.2025воскресенье
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

В Сибири стали чаще возникать молнии во время дождя

Общество, 14:33 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество вспышек молнии во время грозы значительно увеличилось в Сибири за минувшие 10 лет. Директор департамента развития новых продуктов бренда SMARTWATT Александр Беспалов объясняет это общим потеплением климата.

По его словам, с ростом средней температуры увеличивается количество водяного пара в атмосфере, что приводит к активизации атмосферных процессов. Облака насыщаются влагой быстрее, усиливаются вертикальные потоки воздуха, что способствует формированию грозовых туч.

Эксперт призывает тюменцев быть особенно осторожными во время грозы. Сильный разряд молнии может нанести вред жилым домам, инфраструктуре, а при ударе в человека - даже убить, передает КП-Тюмeнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гроза , молния

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:28 27.07.202528 июля в Тюменской области будет дождливым и туманным
15:01 27.07.2025Морские и речные приключения станут темой предстоящего маркета "Солянка"
14:33 27.07.2025В Сибири стали чаще возникать молнии во время дождя
13:41 27.07.2025304 пациентам помогли восстановиться после инсульта в Ялуторовске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора