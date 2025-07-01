В Сибири стали чаще возникать молнии во время дождя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество вспышек молнии во время грозы значительно увеличилось в Сибири за минувшие 10 лет. Директор департамента развития новых продуктов бренда SMARTWATT Александр Беспалов объясняет это общим потеплением климата.

По его словам, с ростом средней температуры увеличивается количество водяного пара в атмосфере, что приводит к активизации атмосферных процессов. Облака насыщаются влагой быстрее, усиливаются вертикальные потоки воздуха, что способствует формированию грозовых туч.

Эксперт призывает тюменцев быть особенно осторожными во время грозы. Сильный разряд молнии может нанести вред жилым домам, инфраструктуре, а при ударе в человека - даже убить, передает КП-Тюмeнь.