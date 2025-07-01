Более трех тысяч тюменцев обучили навыкам первой помощи на Дне города

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Шесть инструкторов обучали всех желающих навыкам первой медицинской помощи на праздничных площадках в Тюмени в День города. Всего за день мастер-классами удалось охватить 3 тыс. 200 человек, сообщает областной департамент здравоохранения.

Врачи скорой и центра медицины катастроф учили горожан проводить сердечно-легочную реанимацию, извлекать инородное тело из дыхательных путей, обрабатывать раны и останавливать кровотечение, оказывать помощь при судорогах.

"Мы благодарим тюменцев за активное участие и стремление к новым знаниям. Уверены, что их новые умения помогут им в критический момент спасти кому-то жизнь", - уточнили в департаменте.