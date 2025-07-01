Тюменская область вошла в топ-30 регионов России по трудоустройству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла 30 место в рейтинге регионов России по трудоустройству во втором квартале 2025 г. Итоги исследования представили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В основу методологии рейтинга по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров: соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, а также прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстат.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург.

Среди регионов УФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Свердловская область, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"На одну активную вакансию в Тюменской области за последние три месяца приходится 6,4 резюме что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 70,4 тысяч рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в четыре раза ниже — 17,7 тысяч рублей. Уровень безработицы — 1,9 процентов — говорит о том, что рынок труда остается горячим, и это ускоряет поиск работы соискателям", - пояснили аналитики.

5,4 % жителей Тюменской области целенаправленно ищут работу за пределами региона, что говорит в пользу возможностей построения карьеры "дома".