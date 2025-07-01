Очистные сооружения по проекту "Вода России" установят на пяти реках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очистные сооружения в рамках федерального проекта "Вода России" построят на реках Тобол, Ангара, Кама, Волга и Урал. Решение принято на первом заседании межведомственной комиссии, которая сформирует перечень очистных сооружений, финансируемых по данной программе.

По информации правительства РФ, проект должен охватить практически все крупные реки России. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил завершить первый отбор до конца августа.

"Мероприятия имеют различную направленность в зависимости от потребностей территорий. В их числе, безусловно, и продолжение строительства очистных сооружений. Мы качественно изменили подход к отбору. Теперь предусмотрен целый набор критериев, учитывающих вклад мероприятия в общие показатели федерального проекта, а также принцип бюджетной эффективности. И, конечно, мы учитываем накопленный опыт реализации федеральных проектов в предыдущем цикле", – отметил Патрушев.

До начала отбора проекты рассматриваются специально созданным на площадке Минприроды научно-техническим советом федерального проекта. Регион должен получить его рекомендацию. Это позволит избежать неэффективного использования средств федерального бюджета.

Критерии отбора включают полученное комплексное экологическое разрешение или поданную заявку на его получение, а завершение работ не может быть запланировано позднее 1 декабря 2030 г. Также в рамках координации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений закреплено, что объект считается завершенным только после получения заключения Росприроднадзора о выходе на нормативные параметры очистки стоков.

На первом этапе отобрано шесть заявок с положительными рекомендациями совета.