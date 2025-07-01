Заявки на региональный конкурс "Книга года–2025" принимают по семи номинациям
Прием заявок на региональный конкурс "Книга года–2025" продолжается до 21 сентября. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс подано уже свыше 60 заявок, сообщает региональный департамент культуры.
Книги-победительницы впоследствии пополняют коллекцию Менделеевки. В фонде областной научной библиотеки более 600 таких изданий.
Коллекция "Книги года" включает лучшие краеведческие, научные и художественные издания. Они отобраны экспертами и жюри конкурса. Собрание позволяет отследить тенденции в полиграфии и дизайне: от классических решений к экспериментальным. Конкурс поддерживает местных авторов и издательства, поэтому в коллекции собраны книги, которые отражают локальную идентичность, историю, культуру и традиции региона.
Подробнее о конкурсе здесь.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить издание, выпущенное с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, в библиотеку им. Менделеева (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59). Определение победителей и награждение призеров пройдет в октябре.