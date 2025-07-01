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Заявки на региональный конкурс "Книга года–2025" принимают по семи номинациям

Общество, 17:34 28 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года–2025" продолжается до 21 сентября. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс подано уже свыше 60 заявок, сообщает региональный департамент культуры.

Книги-победительницы впоследствии пополняют коллекцию Менделеевки. В фонде областной научной библиотеки более 600 таких изданий.

Коллекция "Книги года" включает лучшие краеведческие, научные и художественные издания. Они отобраны экспертами и жюри конкурса. Собрание позволяет отследить тенденции в полиграфии и дизайне: от классических решений к экспериментальным. Конкурс поддерживает местных авторов и издательства, поэтому в коллекции собраны книги, которые отражают локальную идентичность, историю, культуру и традиции региона.

Подробнее о конкурсе здесь.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить издание, выпущенное с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, в библиотеку им. Менделеева (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59). Определение победителей и награждение призеров пройдет в октябре.

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# Тюменская областная научная библиотека

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