Заявки на региональный конкурс "Книга года–2025" принимают по семи номинациям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года–2025" продолжается до 21 сентября. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс подано уже свыше 60 заявок, сообщает региональный департамент культуры.

Книги-победительницы впоследствии пополняют коллекцию Менделеевки. В фонде областной научной библиотеки более 600 таких изданий.

Коллекция "Книги года" включает лучшие краеведческие, научные и художественные издания. Они отобраны экспертами и жюри конкурса. Собрание позволяет отследить тенденции в полиграфии и дизайне: от классических решений к экспериментальным. Конкурс поддерживает местных авторов и издательства, поэтому в коллекции собраны книги, которые отражают локальную идентичность, историю, культуру и традиции региона.

Подробнее о конкурсе здесь.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить издание, выпущенное с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, в библиотеку им. Менделеева (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59). Определение победителей и награждение призеров пройдет в октябре.