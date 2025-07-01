В честь 50-летнего юбилея на въезде в Новый Уренгой установят новую стелу

| Фото: Администрация Нового Уренгоя | Фото: Администрация Нового Уренгоя

На въезде в Новый Уренгой установят новую стелу. Управление государственной экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства въездной группы "Новый Уренгой", сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Монумент "Новый Уренгой" будет установлен на въезде в город со стороны аэропорта. Возведут его в честь 50-летнего юбилея, который газовая столица России отметит в 2025 году.

Новую въездную группу высотой 16 метров изготовят из гранита и нержавеющей стали, а над названием города будет гореть огонь. Параллельно со строительством благоустроят прилегающую территорию – проведут освещение, озеленение, установят лавочки, отмечено в сообщении.