Ишимский завод безалкогольных напитков увеличит производство на 600 тонн

t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim

На 600 тонн увеличит производство выпускаемой продукции Ишимская пивоваренная компания. Инвестор Валерий Попылькин вложил средства в строительство нового цеха.

Об этом сообщил глава Ишима Федо Шишкин после визита на предприятие.

"Производство располагается в залинейной части города, на месте старого кирпичного завода. За год предприниматель построил ещё один большой цех. Сейчас на новых площадях ведётся установка оборудования для выпуска порядка 600 тонн продукции в месяц. После запуска линии ишимские лимонады и квас будут фасоваться в разную тару (стекло, ПЭТ-бутылку, жестяную банку) и поставляться в торговые точки Ишима, Тюмени, Омска", - рассказал он.

При производстве безалкогольных напитков технологи завода будут использоваться только натуральные сиропы, сахар.

видео: t.me/Glava_Ishim