Ишимский завод безалкогольных напитков увеличит производство на 600 тонн
На 600 тонн увеличит производство выпускаемой продукции Ишимская пивоваренная компания. Инвестор Валерий Попылькин вложил средства в строительство нового цеха.
Об этом сообщил глава Ишима Федо Шишкин после визита на предприятие.
"Производство располагается в залинейной части города, на месте старого кирпичного завода. За год предприниматель построил ещё один большой цех. Сейчас на новых площадях ведётся установка оборудования для выпуска порядка 600 тонн продукции в месяц. После запуска линии ишимские лимонады и квас будут фасоваться в разную тару (стекло, ПЭТ-бутылку, жестяную банку) и поставляться в торговые точки Ишима, Тюмени, Омска", - рассказал он.
При производстве безалкогольных напитков технологи завода будут использоваться только натуральные сиропы, сахар.
видео: t.me/Glava_Ishim