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Тюменские ординаторы создали чат-бот для офтальмологического диспансера

Общество, 11:19 29 июля 2025

www.tyumsmu.ru

Прототип чат-бота для маршрутизации офтальмологических пациентов создали ординаторы Тюменского медицинского университета по заказу Областного офтальмологического диспансера. Цифровой ассистент был разработан в рамках обучения на "Цифровой кафедре", сообщает пресс-служба вуза.

Чат-бот на платформе Telegram автоматизирует выбор маршрута, исходя из типа необходимой медицинской помощи, диагноза и сопутствующих патологий пациента.

"Необходимость в его разработке возникла из-за объема и сложности приказа о маршрутизации. Чат-бот на основании определенных характеристик пациента помогает врачу определить оптимальный маршрут без дополнительного поиска информации. Он будет особенно полезен молодым специалистам и позволит избежать разногласий между медицинскими работниками при выборе учреждения для направления пациентов. Мы проведем тестирование в нашем учреждении, получим отзывы врачей, при необходимости внесем доработки и рассчитываем на его внедрение в реальной практике", - рассказала начальник организационно-методического отдела, врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера Наталья Попова.

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# офтальмология , Тюменский медицинский университет , чат-бот

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