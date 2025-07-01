Тюменские ординаторы создали чат-бот для офтальмологического диспансера
Прототип чат-бота для маршрутизации офтальмологических пациентов создали ординаторы Тюменского медицинского университета по заказу Областного офтальмологического диспансера. Цифровой ассистент был разработан в рамках обучения на "Цифровой кафедре", сообщает пресс-служба вуза.
Чат-бот на платформе Telegram автоматизирует выбор маршрута, исходя из типа необходимой медицинской помощи, диагноза и сопутствующих патологий пациента.
"Необходимость в его разработке возникла из-за объема и сложности приказа о маршрутизации. Чат-бот на основании определенных характеристик пациента помогает врачу определить оптимальный маршрут без дополнительного поиска информации. Он будет особенно полезен молодым специалистам и позволит избежать разногласий между медицинскими работниками при выборе учреждения для направления пациентов. Мы проведем тестирование в нашем учреждении, получим отзывы врачей, при необходимости внесем доработки и рассчитываем на его внедрение в реальной практике", - рассказала начальник организационно-методического отдела, врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера Наталья Попова.