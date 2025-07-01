  • 29 июля 202529.07.2025вторник
  • USD79,5782
    EUR93,2060
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северный

Жителей Тюменской области приглашают на гранд-финал международной премии улиц "Кардо" 

Общество, 16:38 29 июля 2025

фото пресс-службы премии улиц "Кардо"

Гранд-финал международной премии улиц "Кардо" VIII пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит 3 тыс. участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тыс. зрителей, сообщают организаторы.

Посетить гранд-финал "Кардо" может любой желающий, нужно зарегистрироваться на сайте. Проезд, проживание и питание оплачивают гости самостоятельно. Войти в число участников на общих условиях могут и те, кто не прошел онлайн, региональный или национальный отбор и не стал членом делегации от своей страны или региона. В гранд-финале прошлого года Тюменскую область на международной арене представили пять человек.

"Проект "Кардо" третий год является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей. Вместе с командой проекта мы расширили его географию и увеличили количество региональных этапов, - рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов. - А в этом году благодаря решению президента, "Кардо" получил дополнительные внимание и поддержку. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета президентской платформы. Проект "Кардо" – яркий пример того, как одна идея из региона смогла вырасти до международного уровня и объединить участников из 58 стран. Это в очередной раз доказывает, что Россия – страна возможностей".

"Гранд-финал "Кардо", по словам генерального директора премии "Кардо" президентской платформы "Россия – страна возможностей", заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентина Работенко, – это уникальная возможность показать силу уличной культуры и спорта, объединяющей молодежь со всего мира.

"Мы гордимся тем, что проект становится платформой для талантов, вдохновляет на развитие и создает пространство для международного диалога. В этом году мы делаем еще один шаг вперед, чтобы каждый участник и зритель почувствовал энергию, гостеприимство и искреннюю поддержку России. Вместе мы создаем движение, которое меняет жизни и формирует будущее уличной культуры! Будем рады каждому, кто станет частью этого невероятного события", – подчеркнул он.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта "Кардо" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", направленный на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта, а также на создание социальных лестниц для деятелей улиц всего мира.

Улица сегодня — это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и бизнес-проекты. Уличная культура объединяет более 10 млн 370 тыс. человек в России.

Международная конкурс-премия "Кардо" является первой и единственной в мире премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта, в рамках которой лучшие представители уличной культуры и спорта из разных стран проходят конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: BMX, Kickscootering, Hip-hop, Parkour, Freerunning, Tricking, Breaking, Workout, Graffiti, Skateboarding, Djing, Rap.

В новом 8 сезоне отборы участников проходят в двух форматах: онлайн по всему миру, и офлайн в 30 регионах России и 15 странах мира.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "Кардо" реализуется в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Молодежь и дети , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 29.07.2025Медик из Тюменского округа стала призером всероссийского конкурса
18:18 29.07.2025Новый коровник открыли в селе Ялуторовского округа
18:13 29.07.2025Более ста профессионалов из Тюменской области обсудили тренды создания эффективной госкоммуникации
18:07 29.07.2025370 км теплосетей подготовлено к работе в отопительный период в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора