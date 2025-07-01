Жителей Тюменской области приглашают на гранд-финал международной премии улиц "Кардо"

фото пресс-службы премии улиц "Кардо" фото пресс-службы премии улиц "Кардо"

Гранд-финал международной премии улиц "Кардо" VIII пройдет в Ставрополе с 20 по 24 августа. Он объединит 3 тыс. участников из России, Армении, Нидерландов, Гамбии, Чили, Мексики, Испании и других стран и более 150 тыс. зрителей, сообщают организаторы.

Посетить гранд-финал "Кардо" может любой желающий, нужно зарегистрироваться на сайте. Проезд, проживание и питание оплачивают гости самостоятельно. Войти в число участников на общих условиях могут и те, кто не прошел онлайн, региональный или национальный отбор и не стал членом делегации от своей страны или региона. В гранд-финале прошлого года Тюменскую область на международной арене представили пять человек.

"Проект "Кардо" третий год является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей. Вместе с командой проекта мы расширили его географию и увеличили количество региональных этапов, - рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов. - А в этом году благодаря решению президента, "Кардо" получил дополнительные внимание и поддержку. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета президентской платформы. Проект "Кардо" – яркий пример того, как одна идея из региона смогла вырасти до международного уровня и объединить участников из 58 стран. Это в очередной раз доказывает, что Россия – страна возможностей".

"Гранд-финал "Кардо", по словам генерального директора премии "Кардо" президентской платформы "Россия – страна возможностей", заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентина Работенко, – это уникальная возможность показать силу уличной культуры и спорта, объединяющей молодежь со всего мира.

"Мы гордимся тем, что проект становится платформой для талантов, вдохновляет на развитие и создает пространство для международного диалога. В этом году мы делаем еще один шаг вперед, чтобы каждый участник и зритель почувствовал энергию, гостеприимство и искреннюю поддержку России. Вместе мы создаем движение, которое меняет жизни и формирует будущее уличной культуры! Будем рады каждому, кто станет частью этого невероятного события", – подчеркнул он.

Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта "Кардо" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", направленный на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта, а также на создание социальных лестниц для деятелей улиц всего мира.

Улица сегодня — это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и бизнес-проекты. Уличная культура объединяет более 10 млн 370 тыс. человек в России.

Международная конкурс-премия "Кардо" является первой и единственной в мире премией за вклад в развитие уличной культуры и спорта, в рамках которой лучшие представители уличной культуры и спорта из разных стран проходят конкурсные испытания в пяти форматах: премия, видео, соревнования, общественные проекты, дизайн уличной одежды по 12 направлениям: BMX, Kickscootering, Hip-hop, Parkour, Freerunning, Tricking, Breaking, Workout, Graffiti, Skateboarding, Djing, Rap.

В новом 8 сезоне отборы участников проходят в двух форматах: онлайн по всему миру, и офлайн в 30 регионах России и 15 странах мира.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "Кардо" реализуется в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".