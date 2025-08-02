Тюменцы увидят Сатурн в середине августа

Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Сатурн смогут увидеть жители Тюменской области в середине августа. Как сообщают астрономы обсерватории "Старая башня" в с. Червишево, в этом году рассмотреть его кольца будет не так-то просто.

"Раз в 15 лет они поворачиваются к нам "ребром" и выглядят как тонкая полоска. Надеемся, наш телескоп справится", - отметили они.

Самый известный и ожидаемый звездопад года - Персеиды - прольется на Землю в ночь с 12 на 13 августа.

"Чтобы его увидеть, не нужно стремиться к нам. Из-за ограниченного обзора, обсерватория не подходит для наблюдения звездопадов. Мы в этот вечер будем смотреть Луну, которая, в свою очередь, будет помехой для наблюдения метеоров. Подробнее об охоте за Персеидами напишем ближе к 12 августа, а пока зовите хорошую ясную погоду, ведь она - главный гость на экскурсии", - сказали астрономы.