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Коллективы со всей страны выступят на фестивале казачьей культуры в Вагае

Общество, 09:39 30 июля 2025

предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Более 150 заявок поступило на заочный этап XXVII областного фестиваля казачьей культуры "Благовест". Мероприятие традиционно проходит в Тюменской области. В этом году оно объединило коллективы и исполнителей из Белгородской, Саратовской, Свердловской, Омской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По словам помощника атамана Отдельского казачьего общества региона Людмилы Шабановой, Тюменскую область представили участники из Казанского, Нижнетавдинского, Исетского, Тобольского, Вагайского, Абатского, Сладковского, Ярковского, Заводоуковского муниципальных округов, а также из Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Тюмени.

Среди поступивших заявок были определены участники, которые выступят на заключительном гала-концерте фестиваля 2 августа.

"Ждем гостей и жителей нашей многонациональной Тюменской области на яркий праздник зажигательных песен, кружево танцев необыкновенных костюмов и завораживающей своей энергетикой фланкировке молодых казаков и казачек. Будет здорово", - подчеркнула Людмила Шабанова.

Отметим, гала-концерт состоится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича, которые состоятся в селе Вагай Вагайского округа с 1 по 3 августа. В гостях у местных казаков побывают делегации Сибирского войскового казачьего общества из Омска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области.

Любовь Голышева

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# Благовест , казаки , фестиваль

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