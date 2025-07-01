Новый коровник открыли в селе Ялуторовского округа
Новый коровник открыли в Ялуторовском округе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Объект возведен АО "Приозерное" в с. Старый Кавдык.
"Современное животноводческое помещение рассчитано на 200 голов дойного стада. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области", - сообщил глава Ялуторовского муниципального округа Андрей Гильгенберг.
Стоимость проекта составила 72 млн рублей. Планируемая мощность коровника рассчитана на 1 тыс. 600 тонн молока в год.