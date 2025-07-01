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Новый коровник открыли в селе Ялуторовского округа

Общество, 18:18 29 июля 2025

скриншот видео из Telegram-канала главы Ялуторовского муниципального округа Андрея Гильгенберга | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ялуторовского муниципального округа Андрея Гильгенберга

Новый коровник открыли в Ялуторовском округе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Объект возведен АО "Приозерное" в с. Старый Кавдык.

"Современное животноводческое помещение рассчитано на 200 голов дойного стада. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области", - сообщил глава Ялуторовского муниципального округа Андрей Гильгенберг.

Стоимость проекта составила 72 млн рублей. Планируемая мощность коровника рассчитана на 1 тыс. 600 тонн молока в год.

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# сельское хозяйство , Ялуторовский район

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