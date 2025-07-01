370 км теплосетей подготовлено к работе в отопительный период в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Испытания на плотность и прочность тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения в Тюмени проходят по графику. Они разделены на семь этапов, на данный момент успешно проведено четыре из них. К работе в отопительный период 2025–2026 годов подготовлены 370 км тепловых сетей и 20 котельных.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам заседании городского оперативного штаба по ЖКХ. Он отметил, что общий процент выполнения работ на тепломеханической части объектов составляет 57%.

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

"На сегодняшний день полностью завершены работы на 20 объектах, причем девять из них выполнены досрочно. Всего запланировано 63 мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения. Ведутся работы на ряде важных объектов, обеспечивающих надежное теплоснабжение города. Это улица Широтная, 126 и 108, улица Мельникайте, улица Котовского, 54, улица Ленина, 65 и другие", - написал глава города в своем Telegram-канале.

В планах подготовки к зиме – замена порядка 18 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также реконструкция двух муниципальных котельных. Управляющие компании активно подают документы, подтверждающие проведение регламентных работ по подготовке к зиме, необходимые для получения паспортов готовности.