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Тюменские авиамоделисты стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Спорт, 13:43 30 июля 2025

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Команда Тюменской области завоевала первое место Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в классе F-2D. Состязания прошли с 25 по 28 июля на кордодроме ЦФРС "Сибиряк" в поселке Московский Тюменской области.

За победу боролись 36 спортсменов – 18 экипажей из Тюменской, Курганской, Свердловской областей и ЯНАО. От Тюменской области приняли участие девять экипажей, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

По итогам соревнований первое место заняла тюменская команда "НПР группы компаний "ЮТэйр", вторыми стали участники из Свердловской области, третьими – из Ямало-Ненецкого автономного округа.

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# авиамодельный спорт

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