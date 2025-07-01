  • 30 июля 202530.07.2025среда
  • USD82,2197
    EUR94,9976
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

В поселке Кировский Исетского района установили новый трубопровод из современных полимеров

Общество, 17:02 30 июля 2025

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

800 метров трубы заменили специалисты "Росводоканал Тюмень" в поселке Кировский Исетского района. Также там было построено четыре водопроводных колодца, сообщает пресс-служба компании.

"Старая сеть за годы эксплуатации потеряла надежность, часто случались повреждения, для устранения которых требовалось ограничивать водоснабжение в поселке. Новый трубопровод из современных полимеров не подвержен коррозии, а значит, защитит ресурс от вторичного загрязнения и прослужит более полувека", - рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в Исетском районе "Росводоканал Тюмень" Владимир Шарашкин.

Вновь построенные коммуникации промыты и продезинфицированы. Сегодня специалисты производят врезку нового водопровода к действующей системе водоснабжения поселка, переключают частные дома.

"Росводоканал Тюмень" работает в Исетском районе с декабря 2024 года. Специалисты предприятия переложили водопровод в поселке Коммунар. Заменили фильтрующую загрузку на водоочистных сооружениях в Исетском. Сейчас ведут работы по проектированию новых коммуникаций. Уже в этом году тюменский водоканал планирует приступить к строительству канализационного коллектора от Шорохово до Исетского, общей протяженностью 50 км, водопровода от Исетского до Солобоево, протяженностью 10 км, и начать реконструкцию сетей водоснабжения по улице Кирова в районном центре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водопровод , реконструкция , Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:57 30.07.2025Конноспортивный турнир памяти Жумабая Раизова собрал более 7 тысяч зрителей
19:32 30.07.2025Тюменцы могут голосами поддержать филармонический оркестр и Юрия Медяника
19:10 30.07.2025Информационный центр открыли в районе Речного порта Тюмени
18:21 30.07.2025Хакеры атакуют промышленные предприятия Урала

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора