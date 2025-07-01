В поселке Кировский Исетского района установили новый трубопровод из современных полимеров

| Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

800 метров трубы заменили специалисты "Росводоканал Тюмень" в поселке Кировский Исетского района. Также там было построено четыре водопроводных колодца, сообщает пресс-служба компании.

"Старая сеть за годы эксплуатации потеряла надежность, часто случались повреждения, для устранения которых требовалось ограничивать водоснабжение в поселке. Новый трубопровод из современных полимеров не подвержен коррозии, а значит, защитит ресурс от вторичного загрязнения и прослужит более полувека", - рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения в Исетском районе "Росводоканал Тюмень" Владимир Шарашкин.

Вновь построенные коммуникации промыты и продезинфицированы. Сегодня специалисты производят врезку нового водопровода к действующей системе водоснабжения поселка, переключают частные дома.

"Росводоканал Тюмень" работает в Исетском районе с декабря 2024 года. Специалисты предприятия переложили водопровод в поселке Коммунар. Заменили фильтрующую загрузку на водоочистных сооружениях в Исетском. Сейчас ведут работы по проектированию новых коммуникаций. Уже в этом году тюменский водоканал планирует приступить к строительству канализационного коллектора от Шорохово до Исетского, общей протяженностью 50 км, водопровода от Исетского до Солобоево, протяженностью 10 км, и начать реконструкцию сетей водоснабжения по улице Кирова в районном центре.