Горячая линия Избирательной комиссии Тюменской области начала работу в преддверии выборов

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут обратиться в областную избирательную комиссию для получения информации по вопросам, касающимся организации избирательного процесса, по номеру горячей линии: +7(3452) 42-67-72.

В Единый день голосования 14 сентября 2025 года в регионе жители вновь образованных муниципальных округов Тюменской области выберут своих первых депутатов. Будет избрано 307 депутатов.

Законопроект о преобразовании Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов в муниципальные округа был принят на заседании Тюменской областной думы 17 апреля.

Депутатов думы восьмого созыва изберут жители Заводоуковского муниципального округа, городов Ишима и Тобольска. В Тюмени пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным избирательным округам. Общее количество замещаемых мандатов – 374.

Избиратели могут по телефону горячей линии оперативно получить информацию о месте и времени голосования, о работе участковых избирательных комиссий, разъяснения по вопросам проведения голосования. Позвонить на горячую линию в региональный избирком можно с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов по местному времени.