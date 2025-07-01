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Тюменские историки исследовали объединяющие места города

Общество, 17:24 30 июля 2025

Любовь Голышева, ИА "Тюменская линия"

Исследование объединяющих мест Тюмени провели ученые ТюмГУ и сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения. Оказалось, что город видится горожанам "богатым", в основном историей, его образ связан с развитием, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Объединяющими местами стали набережная, мост Влюбленных, Цветной бульвар, а также исторический центр города, ул. Республики. Часть из них уже входит в список мест, которые традиционно считаются символами Тюмени.

"Респонденты, по сути, реконструировали свой образ города, определяли на его условной карте значимые места, опираясь как на сложившиеся стереотипы, так и на собственный опыт. Вероятно, при выборе мест значение имели знание города и его истории, личная биография и система ценностей, актуальная для конкретного человека, ситуация и эмоциональное состояние. Значение имели не только зрительные образы, но и звуки, запахи, другие характеристики, связанные с местом", — сообщила кандидат исторических наук Ксения Анкушева.

Для многих участников опроса Тюмень ассоциируется с современностью, для чуть меньшего числа опрошенных — с дореволюционным периодом. Самым главным и одновременно историческим местом Тюмени большинством опрошенных названа набережная. Некоторые места для ряда информантов ассоциируются с тем, что было там ранее, но отсутствует ныне.

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# набережная Туры , ТюмГУ

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