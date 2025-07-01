В Заводоуковске реализовали пять инвестпроектов на 85 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять инвестпроектов на сумму более 85 млн рублей реализовано в Заводоуковском муниципальном округе за полгода. Промежуточные итоги представила заместитель главы округа, инвестиционный уполномоченный Елена Аверина, сообщает региональное инвестиционное агентство.

В стадии реализации находится 71 проект на общую сумму 6,2 млрд рублей, планируется создать 446 рабочих мест. Стартовали 19 новых инвестпроектов на 329 млн рублей.

"Благодаря совместной работе с инвестагентством удалось решить 12 обращений предпринимателей через платформу "ЦУР.Бизнес-72", провести встречи с молодёжью и действующими предпринимателями. Мы не просто сопровождаем проекты, а создаём систему поддержки на всех этапах", — отметила Елена Аверина.

Актуальные ниши для инвестиций: логистический распределительный центр, модульное домостроение, производство детского питания, выпуск стройматериалов.

В планах на второе полугодие: продвижение инвестиционного потенциала через туристические объекты; инвесттур по промышленным площадкам округа; выездной проектный офис по теме социального предпринимательства (Заводоуковск, Ялуторовск, Упоровский и Ялуторовский округа).

Территория открыта для партнёрства и предлагает полное сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Контакты для связи: Елена Аверина — +7 922 264 36 65, заместитель главы округа, инвестиционный уполномоченный; Антонина Кучина — +7 999 549 25 55, директор Заводоуковского представительства инвестиционного агентства.