В Аромашево вручили ключи от новой квартиры участнику СВО
Ключи от новой благоустроенной квартиры в доме в с. Аромашево на ул. Октябрьская, 9б вручили участнику специальной военной операции 31 июля.
Об этом сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.
"Поздравляю с новосельем и желаю, чтобы новое жильё всегда было наполнено радостью, уютом и счастьем! Мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий в Аромашевском округе продолжаются", - написал Игорь Власов.