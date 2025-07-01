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В Аромашево вручили ключи от новой квартиры участнику СВО

Общество, 13:20 31 июля 2025

Telegram-канал Игоря Власова | Фото: Telegram-канал Игоря Власова

Ключи от новой благоустроенной квартиры в доме в с. Аромашево на ул. Октябрьская, 9б вручили участнику специальной военной операции 31 июля.

Об этом сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.

"Поздравляю с новосельем и желаю, чтобы новое жильё всегда было наполнено радостью, уютом и счастьем! Мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий в Аромашевском округе продолжаются", - написал Игорь Власов.

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# Аромашевский район , новоселье

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