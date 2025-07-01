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27,5 млн рублей заплатили тюменцы адвокату, чтобы откупить сына от наказания

Происшествия, 14:26 31 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуют в Тюмени.

Согласно материалам дела, обвиняемый, обладая статусом адвоката, вступил в сговор с родителями своего клиента, проходящего по делу об убийстве. Обманывая доверившихся родственников, он он убеждал их передать крупные суммы денег якобы для организации выгодных условий расследования и вынесения приговора. За период с мая 2020 по август 2021 года потерпевшие передали адвокату около 27,5 млн рублей, которые тот присвоил себе, обещав содействовать принятию положительного решения суда и обеспечению смягчающих обстоятельств при отбывании наказания.

Однако несмотря на полученные деньги, сын потерпевших был приговорен к 11 годам заключения. После осознания масштабов мошенничества пострадавшая сторона обратилась в полицию.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Потерпевшие намерены взыскать незаконно полученные средства через подачу гражданского иска на сумму 27,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, принято решение прекратить уголовное преследование в отношении матери подозреваемого, поскольку она активно сотрудничала со следствием и предоставляла важные показания.

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# мошенничество , прокуратура

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