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В Тюмени на 60 % вырос спрос на свадебные услуги

Общество, 15:21 31 июля 2025

Жители Тюменской области начали активнее готовиться к свадебному сезону. С начала июля интернет-трафик на сайты, посвященные подготовке торжества, оформлению и декору мероприятия, порталы с портфолио свадебных фотографов и дизайнеров увеличился на 60 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск интереса связан с приближением одного из самых популярных периодов для бракосочетаний – августа и сентября. При этом по данным ВТБ тюменцы в 1,5 раза увеличили траты на салоны красоты и в общей сложности не пожалели на эти цели более 300 млн рублей.

Специалисты МегаФона изучили массив обезличенных обращений абонентов к наиболее популярным тематическим сайтам. В целом же в этом году интерес к интернет-ресурсам об организации одного из важнейших в жизни каждого человека праздников вырос в 1,5 раза.

Тюменские невесты и женихи чаще всего ищут полезную информацию в первой половине недели, а в среду трафик на тематические интернет-площадки достигает максимума. Вероятно, чтобы в выходные дни уже встречаться с фотографами, декораторами, ведущими или приобретать необходимые товары.

Тренд этого года – более ранняя подготовка к торжеству. Рост показателей замечен с начала года, в то время как в 2024-м такой всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в начале лета. В этом же более высокие цифры отмечают уже с января, а обращаемость сохраняется по июль.

"Свадьба — это всегда счастье, улыбки и множество фото и видео, которые гости отправляют своим друзьям и родственникам. Мы фиксируем, что трафик в центре Тюмени и в популярных местах для фотосессий этим летом уже вырос почти на 25 %. Делиться счастливыми моментами жителям будет еще проще, причем не только в областном центре, но и в других городах и селах – мы запустили несколько новых базовых станций в регионе, провели рефарминг в 80 населенных пунктах, после чего скорость передачи данных увеличилась в среднем на 20 %", — отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Активную подготовку к свадебному сезону отметили и аналитики ВТБ. По данным финансовой организации, жители Тюменской области потратили с начала этого года почти 307 млн рублей на услуги салонов красоты. Это в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024, тогда на уход за собой тюменцы не пожалели почти 200 млн рублей.

Такой рост обусловлен не только подорожанием услуг. Количество оплат картами за год выросло на 40 %. Если в 2024 в регионе зафиксировано 127 тыс. платежей в парикмахерских и студиях, то теперь почти 180 тыс. операций. Средняя сумма выросла на 10 %, с 1,6 тыс. рублей до чуть более 1,7 тыс. рублей.

"Мы также фиксируем рост на 23 % спроса на ювелирные украшения. Покупка драгоценностей традиционно является показателем любви и отношений, считаем, что это признак тренда на создание крепких семей и новых пар в нашем регионе. Тюменцы купили в этом году золотых и серебряных изделий почти на 186 миллионов рублей, год назад – на 150 миллионов. Увеличился спрос и на цветы: при росте среднего чека на 5 %, объем трат жителей Тюменской области в цветочных салонах вырос на 11 %, со 195 миллионов до 216 миллионов рублей", – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

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