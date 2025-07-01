Тюменские предприниматели побывали в цехах компании "Прованс"

t.me/tppto t.me/tppto

Тюменские предприниматели посетили компанию "Прованс" в рамках проекта ТПП Тюменской области "Четверг возможностей". Им показали полный цикл переработки овощной продукции, листовых салатов и рассказали о стандартах качества и инновационных подходах, сообщает региональная ТПП.

Компания "Прованс" существет на рынке 11 лет, имеет три собственных производства и поставляет свежие, салаты, салатные смеси и овощи в 122 города России.

В ходе визита предприниматели презентовали свои услуги, обменялись контактами и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

"Сегодня к нам приходили гости из Торгово-промышленной палаты с предпринимателями Тюмени. Мы обменялись контактами, сделали экскурсию. Очень нам сегодня всё понравилось, контакты живые, будем работать", - прокомментировал директор по развитию компании "Прованс" Олег Бурейко.

С каждой новой встречей участники становятся всё активнее, открыто рассказывают о себе и расширяют деловые связи.

"Посетил вторую бизнес-экскурсию от ТПП и сегодня это было предприятие "Прованс", которое занимается переработкой зелени и овощей. Было достаточно интересно и познавательно, обменялись контактами и опытом как с производителем, так и с другими предпринимателями, которые тоже приехали на экскурсию. Благодарю ТПП за такие мероприятия", - поделился генеральный директор ООО "Фабрика холода "КРИОРИЯ" Василий Коршиков.

видео: t.me/tppto