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Максим Афанасьев: подготовка школ к учебному году – на контроле

Общество, 19:21 31 июля 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Подготовка тюменских школ к учебному году – на контроле. Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Объезд детских садов и школ, где в этом году идет текущий ремонт, позволил свериться с планом выполнения работ, а там, где необходимо, внести коррективы в их организацию. Радует, что большинство подрядчиков понимает: школы должны быть отремонтированы строго в срок контракта. Каждую из них после строительных работ еще необходимо привести в порядок, так что к вопросу соответствия графику мы подходим крайне серьезно”, – написал мэр в Telegram-канале.

Часть внешних работ сдвинулась из-за недели дождей, но графики уже перестраиваются с тем, чтобы срок выхода из ремонта максимально остался прежним.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

В детском саду № 155 на ул. Буденного, 9, идёт ремонт скатной кровли. Внешне благоустраивается и детский сад № 87 на пр. Геологоразведчиков, 45: здесь готовится новое асфальтовое покрытие, ремонтируется цоколь и отмостка. В корпусах детского сада № 106 на ул. Республики, 146а, и пр. Геологоразведчиков, 6б, а также детского сада № 146 на ул. Моторостроителей, 3, и пр. Стахановцев, 4, осуществляются внутренние работы: обновляются группы, коридоры, лестничные марши.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

В школах работа кипит особенно усердно. Своих учеников и сотрудников освеженным видом порадуют школы № 67 (ул. Камчатская, 154), № 48 (ул. Судоремонтная, 25), № 40 (ул. Профсоюзная, 46), № 25 (ул. Ялуторовская, 13), № 88 (Московский тракт, 129, к. 1), № 51 (ул. Авторемонтная, 24). В каждой выполняется свой спектр работ: ремонт крыльца, системы вентиляции, обновление спортзала, пищеблока, замена ограждения.

“По итогам объезда на особом контроле – работа подрядчиков в гимназии № 83 (ул. Революции, 199), школе № 89 (ул. Малыгина, 8, к. 1) и детском саду № 62 (ул. К. Заслонова, 19). Выполнение работ по этим трем учреждениям будет мониториться в усиленном режиме, проводиться осмотр и контроль выполнения работ в срок”, – заключил Максим Афанасьев.

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# Максим Афанасьев , школы

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