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900 человек зарегистрировались на тюменский фестиваль сапсерфинга "72 сап фест"

Общество, 18:38 31 июля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

900 человек зарегистрировались для участия в фестивале-карнавале сапсерфинга "72 сап фест", который пройдет в Тюмени 3 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

Такая информация прозвучала на заседании оргкомитета фестиваля, которое провела директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

В массовом заплыве на сапбордах по реке Туре на дистанцию 5 км (от парка в Заречном микрорайоне до мультицентра "Контора пароходства") вместе с тюменцами намерены принять участие представители Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Югры и Ямала. По словам организаторов, участников и гостей фестиваля ждут интересные творческие, спортивные и развлекательные мастер-классы.

"Мы постараемся, чтобы фестиваль стал ярким событием федерального уровня", - отметила креативный директор по стратегическим коммуникациям "Шкулев медиа холдинг" Оксана Маклакова.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ирина Широкова подчеркнула, что важнейшей задачей организаторов является обеспечение безопасности участников фестиваля и зрителей.

Наличие спасательных жилетов - обязательное требование к участникам заплыва. Кроме того, им запрещено использовать крупногабаритные и тяжелые костюмы.

В преддверии фестиваля Роспотребнадзор проверил качество воды в реке. Она признана безопасной для заплыва, однако глотать воду не рекомендуется.

За соблюдением правил безопасности на воде будут следить сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области и ТОСЭР, а также волонтеры студенческих спасательных отрядов.

Более подробная информация о фестивале - здесь.

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# Ирина Широкова , фестиваль

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