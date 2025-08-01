На чемпионате Тюменской области по баскетболу 3х3 сыграют 26 команд
Чемпионат Тюменской области по баскетболу 3х3 пройдет в Тюмени на площадке центра уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1) 3 августа, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Игры пройдут в рамках третьего тура, где, по предварительным данным, сыграют 20 мужских и шесть женских команд юга Тюменской области. Это участники 2007 г. р. и старше. Начало - в 10 часов.
Чемпионат проводится для формирования списков кандидатов в сборные Тюменской области.