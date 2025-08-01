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Основными покупателями тюменского зерна стали Китай и Казахстан

Экономика, 17:43 01 августа 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 421 партию зерна и продуктов его переработки, направляемых на экспорт, досмотрели специалисты регионального управления Россельхознадзора за полгода. Оформлено фитосанитарных сертификатов на 47 тыс. тонн.

"За аналогичный период 2024 года управлением было оформлено 2645 фитосанитарных сертификатов на партии зерна и продукты его переработки общим весом более 124 тысячи тонн Вся подкарантинная продукция по результатам лабораторных исследований соответствовала требованиям стран-импортеров", - отметили в ведомстве.

Основными странами -импортёрами тюменского зерна и продуктов его переработки стали: Китайская Народная Республика- более 25 тыс. тонн, Казахстан — 19 тыс.тонн, Белоруссия — более 2 тыс. тонн. Зерно экспортировано в Азербайджан, Корею, Египет, Индию, Монголию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бразилию.

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# зерно , управление Россельхознадзора , экспорт

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