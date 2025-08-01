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Жителя Тюмени с пакетом гашиша задержали в пригороде

Происшествия, 12:57 01 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали полицейские в одном из дачных сообществ в пригороде Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

У 28-летнего ранее судимого тюменца в присутствии понятых изъяли свёрток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что подозреваемый хранил при себе более 26 гр. гашиша.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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