Жителя Тюмени с пакетом гашиша задержали в пригороде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали полицейские в одном из дачных сообществ в пригороде Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

У 28-летнего ранее судимого тюменца в присутствии понятых изъяли свёрток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что подозреваемый хранил при себе более 26 гр. гашиша.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.