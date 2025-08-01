Угнанный с парковки автомобиль тюменцы продали за 15 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ 2110, похищенный с парковки на ул. Таёжной в Тюмени, угонщики продали за 15 тыс. рублей. Подозреваемых задержали сотрудники полиции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что двое тюменцев сняли с машины номерные знаки и положили их в багажник.

На следующий день приятели вернулись, путём замыкания проводов завели автомобиль и уехали на нём. Деньги от продажи они успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.