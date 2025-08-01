Эксперт: две недели проливных дождей оказали негативное влияние на урожай тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две недели проливных дождей оказали негативное влияние на урожай. Об этом рассказала руководитель тюменского питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Две недели проливных дождей сказались на растениях не в лучшую сторону. Во-первых, садоводы увидели гнилую малину на ветвях. Она портилась даже в зеленом виде. Ягоды, которые начали поспевать, просто отваливались. Во-вторых, все яблони практически на сегодняшний день стоят тоже в полугнилых яблоках. Сейчас слива портится прямо на кустах, еще не успев поспеть", — поделилась эксперт.

От серой гнили нужно избавляться, добавила Светлана Гаврилова. Поврежденные плоды следует убирать немедленно, не давать им падать на землю. В противном случае инфекция может остаться на следующий год. Поврежденные паршой ветки следует обязательно вырезать.

Тем не менее, несмотря на погодные условия, садоводы получили великолепный урожай смородины, жимолости, земляники. Позже, когда начались дожди, пошел отрицательный результат.

По словам Светланы Гавриловой, самое страшное, что после сильных дождей обещают более высокую температуру.

"В июле, когда растения готовятся к самому своему расцвету, мы получили две недели сплошных дождей. И эти две недели дали растениям новый всплеск. Как только поднимется температура, выглянет солнце, начнется рост растений. Из-за этого они не успеют подготовиться к зиме. Какой будет зима, нужно смотреть в этом году. На перезимовке культур скажется множество факторов", — добавила эксперт.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин