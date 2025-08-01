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Тюменский индустриальный университет начал сотрудничать с вузом Оренбурга

Общество, 16:48 01 августа 2025

ТИУ

ТИУ и Оренбургский филиал ФГБУ ВНИИПО МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве. Оно открывает новые перспективы для развития научно-технического партнерства, сообщает пресс-служба вуза.

Документ подписали и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков и руководитель Оренбургского филиала Владимир Безбородов.

Сотрудничество позволит вузам эффективно решать задачи по обеспечению пожарной безопасности в стратегически важных секторах экономики и на территориях, требующих особого внимания. В частности, планируется проведение конгрессно-выставочных мероприятий, посвященных актуальным вопросам пожарной безопасности для топливно-энергетического комплекса и населенных пунктов Арктической зоны.

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